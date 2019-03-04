بعد إدانة الكاردينال الأسترالي جورج بيل..تساؤلات هامة وإجاباتها

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - جذبت محاكمات الكاردينال الأسترالي جورج بيل وإدانته في اتهامات جنسية اهتماما عاما غير مسبوق.

وفيما يلي بعض أبرز الأسئلة والإجابات المرتبطة بالقضية:

لماذا لم يقف الكاردينال بيل في منصة الشهود؟

رغم استعداد جورج بيل للوقوف في منصة الشهود بالمحكمة، لكن ذلك ليس معتادا في المحاكمات المتعلقة بالاتهامات الجنسية في أستراليا.

لماذا بدا المحامي روبرت ريشتر موافقا على إدانة موكله الكاردينال بيل في جلسة النطق بالحكم؟

العديد من الأشخاص بدا عليهم الارتباك جراء تعليقات ريشتر التي أدلى بها للقاضي بيتر كيد بأن موكله ينبغي أن يتلقى الحد الأدنى من العقوبة لأنه لم يخطط مسبقا لأي اعتداء وربما تغلبت عليه "شهوة لم يستطع مقاومتها".

ورأى الكثيرون أن ذلك يمثل اعترافا من المحامي بجرائم الكاردينال بيل.

لكن تفسير ذلك يتمثل في أن أي محاولة من المحامي لإقناع القاضي وهيئة المحلفين ببراءة موكله الكاملة من الاتهامات المنسوبة إليه لن تجدي نفعا بعد ثبوت الاتهامات ولذلك يحاول الحصول على أخف عقوبة لموكله.

ما أهمية مراجع الشخصية character references؟

هناك بالتأكيد محامون يعتقدون أن مراجع الشخصية ليس لها أي تأثير على الحكم.

يذكر أن مراجع الشخصية تعني الإتيان بشهود يتحدثون عن السمات الشخصية للمتهم المدان قبل إصدار العقوبة.

من الأمور الشائعة أن يتخذ المحامون كافة التدابير اللازمة لتقليل مدة السجن لموكليهم بعد إدانتهم.

لكن من غير المحتمل أن يؤثر ذلك على قاض بارز من ذوي الخبرة مثل بيتر كيد يمتلك خلفية في مقاضاة جرائم الحرب.

هل حدث أي تأثير يتعلق بالمحاكمة الأولى التي لم تتمكن فيها هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم على إعادة المحاكمة؟

لا لا يوجد تأثير على الإطلاق وليس هناك أي صلة بينهما.

ترددت أنباء مفادها أن أعضاء هيئة المحلفين أثناء المحاكمة الباطلة كانوا منقسمين إلى 10 مقابل 2 لصالح بيل. هل هذا صحيح؟

هذه شائعة لم يتم التحقق منها. ولا يوجد مصدر موثوق يجزم بحصتها.

كما شهدت المحاكمة الكثير من الشائعات الأخرى يتعلق بنسبة الانقسام. لكن القانون يلزم صدور حكم بالإجماع أو 11 مقابل 1.

لم يعلم القاضي الرئيسي نسبة انقسام أعضاء هيئة المحلفين، وأوضح أنه لا يريد أن يعرف، لذلك فإن أي هيئة محلفين تفشي الانقسام تكون قد خالفت القانون.

كما أنه في إعادة المحاكمة، يمكن أن يغير أعضاء هيئة المحلفين آراءهم والتعلم من أي أخطاء شهدتها المحاكمة الأولى.

ولذلك ليس من العدل خلط قرارات المحاكمتين الأولى والثانية.

وفي إعادة محاكمة جورج بيل، تم إسقاط بعض الشهود باتفاق الطرفين، وأضاف ريشتر توضيحا تفصيليا لدفاعه عن المتهم باستخدام تطبيق "باور بوينت"، مع إضافة شاهد جديد.

ما الذي تعنيه عبارة "بما لا يدع مجالا للشك" ‘beyond reasonable doubt’؟

بعكس الولايات المتحدة، لا يوجد في أستراليا تعريف دقيق لتلك العبارة.

وفي ولاية فيكتوريا، يستطيع أعضاء هيئة المحلفين سؤال القاضي عن بعض الإرشادات المتعلقة بتفسير "بما لا يدع مجالا للشك".

بيد أن هذا لم يحدث في محاكمة جورج بيل إلا أن هيئة المحليين تم إعطاؤها تعليمات قوية من القاضي الرئيسي بشأن العوامل التي ينبغي أن يضعوها في اعتبارهم.

وتم إخبار هيئة المحلفين أنه ينبغي التيقن من حدوث الانتهاكات بما لا يدع مجالا للشك، وإلا فإن إدانة الكاردينال بيل لن يمكن اتخاذها بقلب مطمئن.

كما تم إخبارهم بعد جعل بيل بمثابة كبش فداء للكنيسة الكاثوليكية التي فشلت في حماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية.

كما تم تحذيرهم من التحدث في تفاصيل القضية أو إجراء بحث ذاتي يتعلق بالكاردينال بيل.

هل هناك فرصة لإلغاء إدانة جورج بيل في محكمة الاستئناف؟

هناك فرصة جيدة لنجاح الاستئناف وفقا لخبراء قانونيين، لكن ذلك أكثر احتمالا في سبب واحد من الأسباب الثلاثة التي استند إليها فريق الدفاع عن الكاردينال.

يشار إلى أن المحامي البارز بريت ووكر، وليس ريشتر، هو من سيقود الدفاع عن بيل في مرحلة الاستئناف.

هل أدين بيل بسبب دليل يتعلق بشخص واحد، وهل هذا عدل؟

كان هناك 14 شاهدا استدعتهم النيابة كلهم من الرجال.

لكن كان هناك أيضا شاهد مباشر اعتمدت النيابة بشكل كبير على أقواله.

لكن ذلك يرجع إلى القانون الذي ينص على ضرورة وجود شاهد على الجرائم الجنسية التي تعرض لها الضحايا.

ويعتد بالشاهد إذا أخبره أحد الضحايا بشأن الانتهاكات بعد حدوثها، أو في حالة وجود دليل على أن الاضطرابات تملكت من نفسية الضحايا بعد الاعتداءات الجنسية المزعومة.