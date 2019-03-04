توقعات الأبراج ليوم March 4, 2019

برج الحمل

مهنياً: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت

عاطفياً: تبحث شؤوناً عاطفية لها علاقة بمصير مستقبلك، وتبذل جهداً لكي تفصل بين حياتك الشخصية وأوضاعك العاطفية، لذا عليك تجنب المواجهات وكن متفهماً

صحيا:ً بفضل الطاقة التي تتحلى بها فإنك تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة أفضل، وتحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك

برج الثور

مهنياً: تنهمك في تنظيم مصاريفك وربما تستاء من كثرة الأقساط، وتقلق بسبب مسؤولية تجاه أحد الزملاء

عاطفياً: تشعر بالرغبة في لقاء الشريك للتحدث في مختلف الأمور الخاصة بكما، للوصول إلى وضع خطة لمستقبلكما معاً

صحياً: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، مما يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف المؤجلة خلال الفترة الماضية، لذلك ينصحك الفلك الإهتمام أكثر بصحتك

برج الجوزاء

مهنياً: تجنبالاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون

عاطفياً: تعاني إهمالاً وفتوراً في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما اذا كان الحبيب من برج الثور

صحياً: لست معتاداً على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط

برج السرطان

مهنياً: يوم ضعيف لا يعود عليك بأي تطور أو نتيجة، تظهر بعض المسائل الطارئة على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع

عاطفياً: تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة

صحياً: تكون عرضة لمشاكل صحية لم تكن تتوقعها، وينتابك الخوف من أن تكون مصاباً بمرض لن تشفى منه في القريب العاجل

برج الأسد

مهنياً: تدفعك المنافسة إلى إرادة أقوى وعزم على كسر القيود، ويبرز ذلك جلياً في الأيام المقبلة ويضعك أمام حيرة أو بلبلة

عاطفياً: كل علاقة تنشأ اليوم تتعمق أواصرها، فتشتد متانة لتنتهي إلى ارتباط، لكن قد تعيد حساباتك بهدوء، وتتوصل إلى استنتاج مريح

صحياً: يعد النوم من الأمور الضرورية للصحة العامة للجسم، فقلة النوم قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض كالسمنة وأمراض القلب وغيرها، فتفاداها ونم الساعات المطلوبة

برج العذراء

مهنياً: يوم واعد بالجديد، ولطالما حلمت ببعض التجديد والتغيير، فهذا اليوم يفسح لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار وتكثيف تحرّكاتك

عاطفياً: تقدم على تطور في حياتك العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها، وترتبط بعلاقات وصداقات جديدة

صحياً: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك، إنه الوقت المناسب للتركيز على النشاطات الخارجية

برج الميزان

مهنياً: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر

عاطفياً: تهتم بقضية علاقة عاطفية أو زوجية، وتستشير محامين أو تسوّي الوضع بطريقة حبية، لكن ضع مشاعرك السلبية جانباً ولا تسمح للانفعالات بالسيطرة عليك

صحياً: وضعك الصحي من أحسن إلى أحسن، فأنت تتبع نظاماً عذائياً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة

برج العقرب

مهنياً: تشعر بالانزعاج بسبب واجبات مهنية وبعض الظروف الاضطرارية، يكون التواصل صعباً، وحاول ألا تتفرد برأيك حتى لا تتهم بالتشنّج والتطرف

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيراً له، ركز على مطالب الشريك وضع حدّاً لحالة القلق التي تنتابك

صحيا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر، وإذا أردت أن تتخلص من ذلك ما عليك سوء اللجوء إلى المرح والضحك هما مصدر السعادة الدائم

برج القوس

مهنياً: لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من صحة المعلومات، تتلقى جواباً وتفرح لحسم أمر أو ظهور خبر ونتيجة، ولا تنتظر نتيجة إيجابية من صداقة معينة

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطت الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت والرومانسية والشغف

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي وعلى الأرجح يكون مصدره نفسياً، لا تقلق عليك أخذ قسط من الراحة واستشارة أحد الأصدقاء لحل مشاكلك

برج الجدي

مهنياً: تعيش يوماً صعباً ودقيقاً يستدعي الحذر، وعلى الرغم من الضغوط، فإنه يوم مهم جداً على صعيد الشأن العام ويقدم لك فرصة للتفوق

عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك

صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري

برج الدلو

مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً

عاطفياً: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً وقادرة على التفريق بينكما في أي لحظة

صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية

برج الحوت

مهنياً: تُقدم هذا اليوم على دراسة جديدة لكي تعزّز معلوماتك، وتقترب أكثر من أهدافك، وهذا اليوم حافل بالوعود والمفاجآت السعيدة، ويحمل معه عرضاً لعمل أو لمنصب

عاطفياً: تنفق الكثير على مظهرك وعلى إحاطة نفسك بالمظاهر الفاخرة والجميلة رغبة منك بالارتقاء إلى مستوى معين بقصد لفت أنظار الشريك

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما يكن مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار ووفر لنفسك قسطاً كبيراً من الراحة