قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن قنصليتها في القدس

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، دمج قنصليتها مع سفارتها في القدس اعتبارا من اليوم، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وفى نفس السياق قال قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، هي القضية الأم والمدخل الرئيس لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، إذا تمت تسويتها بصورة عادلة ونهائية، وهو ما لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية وتضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي؛ لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها، وإعمالاً لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في إطار مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، حيث ألقى "عبدالعال" كلمة حول الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش خلال المؤتمر والمتعلق بالقدس، أكد فيها أهمية تحقيق تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى مخالفة قرار الإدارة الأمريكية حول القدس لكل الأعراف والقوانين الدولية، وأنه ليس منشئاً لأي آثار قانونية أو سياسية، باعتبار أن القدس أرض محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد أن قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يمثل خرقاً وتحدياً غير مسبوق لكافة الأعراف والقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالوضع القانونى للقدس.

وأضاف عبدالعال: "لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت فى سجال بشأن حقوق الشعب الفلسطيني، فالمطلوب هو توافر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقاً لمرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية، وقد تمكن المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة من وضع محددات قانونية للتعامل مع هذه القضية منذ أن قررت إنشاء دولتين على أرض فلسطين وفقاً للقرار رقم 181، متابعا: "لقد التزمت مصر، من منطلق مسئوليتها التاريخية، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، وبذلت فى سبيل ذلك –ولا تزال– كل غال ونفيس، وستستمر فى الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون دائماً فى طليعة كل تحرك عربى أو إقليمى أو دولى لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أى محاولة للالتفاف عليها.

وكرر عبدالعال النداء الذى وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى للعالم أجمع خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، حين قال: إن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوى هذه الصفحة المحزنة من تاريخها، مشيرا إلي أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية التي نناقشها اليوم في مؤتمرنا هذا، وقد اتخذنا قراراً لأن تكون عنوان مؤتمرنا هذا بسبب القرار الأرعن الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن القدس، هذا القرار الذي تنكر كما قلت لكل مبادئ القانون الدولي.. عديم الأثر تمامًا من الناحية القانونية، ولن نعتد به على الإطلاق، ولن يكسر إرداتنا لعدم الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وتابع عبد العال: "هذه الأرض العزيزة علينا دفع العرب الغالي والنفيس من أجل تحريرها، ونحن في مصر ومعنا الأمة العربية خُضنا حروباً كثيرة من أجل القضية الفلسطينية. وكانت المأساة في سنة 1967، حيث اُحتلت العديد من الأراضي الفلسطينية. ولكن هذا الاحتلال يظل احتلال، ويد غاصبة لأرض عربية .. والاحتلال مهما طال أمده لا يمكن أن يؤدي إلى ضياع الحق.. فنحن لا نزال نكافح، ومازلنا نمد يدنا في كافة المحال الدولية من أجل سلام عادل يقوم على حل الدولتين .. دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودولة آخر إسرائيلية، بحيث يكون هناك دولتان يعيشان جنباً إلى جنب.. هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن نقبل بديل عنه.

واختتم كلمته: "مهما طال الزمن، ستظل فلسطين دولة عربية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها.. هذا هو الحل الوحيد".