هل ينهار جيش مادورو بعد زيادة أعداد الجنود المنشقين؟

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انشق أكثر من 500 جندي فنزويلي عن نظام رئيس البلاد نيكولاس مادورو المتداعي، إلى كولومبيا المجاورة، مما يشير إلى بوادر نهاية دعم جيش فنزويلا للرئيس المحاصر

أعلنت سلطات الهجرة الكولومبية يوم الخميس الماضي، أن نحو 567 جنديا من الجيش الفنزويلي المؤيد للرئيس نيكولاس مادورو، انشقوا عن جيش بلادهم، وفروا إلى كولومبيا، وذلك بعد أن اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش والنشطاء السياسيين، بعد محاولتهم إدخال مساعدات أمريكية إلى البلاد، وتأتي هذه الموجة من الانشقاقات، في الوقت الذي ما زال يسعى فيه خوان جوايدو زعيم البرلمان المعارض، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، للحصول على دعم القوات المسلحة، أحد أهم أعمدة نظام حكم مادورو.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى أن مئات الآلاف من الفنزويليين دعوا مادورو للتنحي، مشيرين إلى أن بقائه في منصبه أمر غير دستوري، وهو ما دفع جوايدو إلى إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية، اعترفت برئاسة جوايدو، إلا

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى أن مئات الآلاف من الفنزويليين دعوا مادورو للتنحي، مشيرين إلى أن بقائه في منصبه أمر غير دستوري، وهو ما دفع جوايدو إلى إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية، اعترفت برئاسة جوايدو، إلا أنه ما زال في حاجة إلى الحصول على دعم الجيش، المسيطر الفعلي على البلاد. وتمثل القوات المسلحة الفنزويلية، داعما مهما ورئيسيا لمادورو، حيث أعرب قادة الجيش في وقت سابق من الشهر الماضي دعمهم الكامل لفنزويلا. إلا أن جوايدو يدعي أنه التقى بعدد من كبار القادة العسكريين في الجيش الفنزويلي سرا، مشيرا إلى أن دعم الجيش لمادورو ليس قويا كما هو ظاهر. وأشار عدد من وسائل الإعلام إلى أن معظم العسكريين الذين فروا إلى كولومبيا من الرتب المتوسطة والصغيرة في الجيش الفنزويلي، الذين تأثروا بالتضخم الهائل الذي ضرب اقتصاد البلاد، والنقص في المواد الغذائية والأدوية. هل ينقلب الجيش الفنزويلي على مادورو؟ بالإضافة إلى ذلك، نقل الموقع الأمريكي عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله إن الجنود يعملون في ظروف سيئة للغاية، حيث يستخدمون أسلحة متهالكة، كما تراقبهم الاستخبارات الفنزويلية باستمرار. إلا أن أماندا لابو الباحثة العسكرية في المعهد، ترى أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن الزيادة في عدد الجنود المنشقين، يمثل خطرا على مادورو. Advertisements وأضافت لابو أن "أعداد الجنود المنشقين من الجيش الفنزويلي لا تبدو كبيرة بشكل كاف لتؤثر على نظام مادورو". ويعد الجيش الفنزويلي، الذي يضم ما بين 95 ألفا إلى 150 ألف جندي، صاحب اليد العليا في البلاد، إلا أن السلطة متمركزة بشكل أساسي في يد القادة الكبار، الذين يتولون مناصب حكومية مهمة، ويسيطرون على كبرى شركات البلاد. 600 ألف متطوع ورسالة.. جوايدو يهدد الجيش بالتظاهر بالإضافة إلى ذلك تورط العديد منهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وعمليات تهريب مخدرات، لذا قد يخسر قادة الجيش الكثير إذا ما قرروا الانشقاق عن نظام مادورو. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يبدو أن الضباط الفنزويليين يتعرضون للضغط من نظام مادورو، حيث قال جندي منشق إن "الحكومة تهددنا، إذا لم ننضم إلى الحزب الحاكم، فقد نتعرض للسجن". وتقول أماندا لابو إن الانشقاقات تشير إلى أن هناك انقساما في الجيش، مضيفة أن ذلك يعكس أن "الولاء لنظام مادورو لم يعد كما كان في السابق". وأشارت إلى أن "هناك فجوة متزايدة بين الرتب المتوسطة والصغيرة في الجيش، والتي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية، والرتب العليات التي تستمتع بالامتيازات الاقتصادية". جوايدو يحذر الجيش: منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية ويرى "بيزنس إنسايدر" أنه تبين أن الفوز بدعم الجيش الفنزويلي مهمة صعبة بالنسبة لجوايدو، على الرغم من تعهده بالعفو عن أفراد القوات المسلحة، الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ولم يستجب له سوى قائد واحد. فرانسيسكو يانيز، الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية، أعلن في مقطع مصور انشقاقه عن نظام مادورو، وتعهد بالولاء لجوايدو، الشهر الماضي، كما ادعى أن "90% من الجيش لا يدعم الديكتاتور" في إشارة لمادورو. وانتقد فلاديمير بادرينو لوبيز وزير الدفاع الفنزويلي، المنشقين واتهمهم بخيانة بلدهم، وقال في شريط فيديو نشر على تويتر: "لا يهم كم عدد هؤلاء، أولئك الذين يهينون زيهم العسكري لا يمكن أن يطلقوا على أنفسهم جنودا".

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