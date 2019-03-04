انت الان تتابع زلزال يهدد تركيا.. 450 ألف قتيل وانهيار 80 ألف مبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

وجه رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة في جامعة "تكنيك يلديز" التركية، شكري آرصوي، تحذيرا بأن منطقة مرمرة معرضة لزلزال عنيف قد تصل قوته إلى أكثر من 7 درجات، مشيرا إلى أن الزلزال قد يتسبب في "كارثة محتملة"، حسب تعبيره. ونقل موقع "سكاي نيوز" اليوم الأحد، توقع آرصوي -الذي أوردته صحيفة "أحوال تركية"- أن "ينهار 80 ألف بناء، ويلقى عدد كبير من المواطنين حتفهم، يتراوح عددهم بين 450 ألفًا و500 ألف شخص، فضلا عن مصابين تصل أعدادهم لثلاثة أضعاف هذا الرقم"، في حالة وقوع زلزال مرمرة.

وأضاف الخبير: "هذا إلى جانب أكثر من مليون شخص سيحتاجون رعاية وخدمات بشكل يومي. هذه أرقام حقيقية واقعية". وتابع: "لا ننسى في هذا السياق ما قد يصاحب الزلزال المحتمل من موجات تسونامي قد تتسبب هي الأخرى في حدوث وفيات، ومن يزعم أنه لا يمكن أن تحدث موجات تسونامي في بحر مرمرة، فهو يتحدث من قبيل السفسطة، ولا

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