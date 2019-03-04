شكرا لقرائتكم خبر عن هنت في عدن: اتفاق الحديدة يواجه الموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)، "الخليج 365" (جدة)

حذّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمس (الأحد) من أن عملية السلام في الحديدة «قد تموت خلال أسابيع» إذا لم تبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين. وقال هنت في بيان أثناء زيارته عدن «نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام... العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نرَ التزاماً من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهما طبقاً لاتفاق ستوكهولم». وأكد هنت موقف بلاده الداعم للحل السياسي.

فيما جددت الحكومة الشرعية التأكيد على مواقفها الثابتة والداعمة لجهود تحقيق السلام، وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي خلال لقائه هنت أمس في العاصمة المؤقتة، على ضرورة تنفيذ مليشيا الحوثي اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة وموانئها وفتح ممرات آمنة للمواطنين وتبادل الأسرى ورفع الحصار عن تعز.

وأعرب الخنبشي عن أمله أن تلعب بريطانيا دورا بارزا للخروج من الأزمة بالحل الشامل ووقف تجاوزات المليشيات الانقلابية على المدن والمناطق التي تحت سيطرتها. واتهم مليشيا الحوثي بارتكاب مخالفات منها جباية الإيرادات بصورة تعسفية في مناطق سيطرتها. وأكد أن موقف الشرعية ثابت وأنها تنشد السلام الدائم رغم أن قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة ومع ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم إيمانا منها بخيار السلام.

واطلع هنت برفقة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على الأوضاع الراهنة في العاصمة المؤقتة والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، وجهود الشرعية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالبلاد جراء الانقلاب.