شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 165 ألف عضو جددوا الاشتراكات بالنقابة خلال عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدد الذين جددوا الاشتراكات بالنقابة خلال عام 2018 بلغ نحو 165 ألف عضو، مضيفا أن النقابة مستمرة فى تنقية جداولها من غير المشتغلين بالمهنة.

وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له، يتم اسقاط عضوية من يثبت التأمين عليهم فى وظائف أخرى، مشيرا إلى أن التنقية تعد فلترة لجدوال النقابة للتعرف على الممارسين حقاً للمهنة واستمرار قيدهم بالجداول.

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وذكر صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن النقابة تقوم بتحويل أوراق المزورين لأوراق القيد إلى النيابة العامة.