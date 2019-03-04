بعد واقعة "طفل التجمع".. "محلية النواب" تبحث مواجهة انتشار الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والكلاب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة كيفية مواجهة الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، والتي كان آخرها تعرض طفل بمدينتي للهجوم من كلبين.