محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والكلاب.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة كيفية مواجهة الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، والتي كان آخرها تعرض طفل بمدينتي للهجوم من كلبين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة "طفل التجمع".. "محلية النواب" تبحث مواجهة انتشار الكلاب الضالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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