السيطرة على حريق محدود في مجمع محاكم المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على حريق محدود شب في مجمع محاكم المنصورة بشارع الحيش.
وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من قوات تأمين مجمع محاكم المنصورة بانبعاث دخان من إحدى الغرف في الطابق الثاني بمحكمة الأسرة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى موقع البلاغ.
وتبين أن حريقًا محدودًا شب في مخلفات وأوراق بالطابق الثاني وتمكن أفراد التأمين من إخماده قبل امتدادها إلى باقي الطوابق.
وتكثف قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع خبراء المفرقعات من تمشيط المبني، خشية وجود أي مواد مشتعلة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
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