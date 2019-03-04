بالصور- محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشار الثقافي الصيني في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأحد، شي يوه وين المستشار الثقافي الصيني في القاهرة لبحث فتح أسواق سياحية أسيوية جديدة في المحافظة.

وأبدى المستشار الثقافي سعادته بوجوده في شرم الشيخ، مؤكدًا أن المدينة تتمتع بالمناخ المناسب للسياحة الثقافية، وما يعرف بسياحة المهرجانات.

وقدم المستشار الثقافي الصيني الشكر لمحافظ جنوب سيناء لجهوده المبذولة في إظهار شرم الشيخ بالجمال الذي يجذب الزوار من مختلف جنسيات العالم.

وتناول اللقاء بحث برتوكول تآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الصينية بالإضافة للتبادل الثقافي السياحي.