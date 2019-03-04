اليوم.. محافظ القاهرة يسلم عقود ورش "شق الثعبان" لأصحابها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يشهد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، صباح اليوم الاثنين، تسليم عقود ورش شق الثعبان لأصحابها، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في تطوير منطقة شق الثعبان، لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.