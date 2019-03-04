أهم التصريحات في 24 ساعة: سمعتكم أيها الجزائريون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة إلى الشعب إنه سمع آهات المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة وتعهد بإجراء انتخابات مبكرة حال نجاحه في الانتخابات المقبلة، بينما دعا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني الرئيس عمر البشير إلى التنحي، وصرح رئيس وزراء دولة الاحتلال إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا.

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