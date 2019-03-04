الاحتلال يبعد مسؤولين من «الأوقاف» عن «الأقصى»

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يوماً. كما سلمت سلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر. وأبعد الاحتلال الشيخ ناجح بكيرات مدير أوقاف القدس عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر ومدير نادي الأسير في القدس ناصر عن الأقصى لمدة 40 يوماً.

وفي سياق متصل، اقتحمت المخابرات الإسرائيلية فجراً منزل الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف وسلمته مذكرة استدعاء للتحقيق في مركز المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع انتهت اليوم قبل أن يسلمه الاحتلال أمراً جديداً بإبعاده عن المسجد المبارك لـ40 يوماً.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية أمس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك السياسي اللازم مع أعضاء المجتمع الدولي لمتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية. وقال بيان صادر عن المنظمة إن صائب عريقات أمين سر اللجنة أرسل «رسالة رسمية عاجلة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والدول الإسلامية حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها القدس الشريف».

وأحاط عريقات في رسالته الدول علماً «بما يجري مؤخراً في منطقة باب الرحمة، والاعتداءات التي نفذتها سلطة الاحتلال على المصلين، بما في ذلك اعتقال عشرات الفلسطينيين المقدسيين من أنحاء القدس».

وأوضح في رسالته أن الاعتقالات الإسرائيلية «طالت الرموز الوطنية والدينية في المدينة، بما في ذلك إبعاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس ونائبه الشيخ د.ناجح بكيرات». وقالت دائرة أوقاف القدس إن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ عبد العظيم سلهب قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر.

ويأتي القرار بعد احتجاز الشرطة الإسرائيلية الشيخ سلهب الأسبوع الماضي لعدة ساعات بعد يومين من فتح باب مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المغلق منذ العام 2003 بقرار من الشرطة الإسرائيلية.

ورفض وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر موسى أبو البصل قرار إبعاد الشيخ سلهب.

واتهم الأردن أمس إسرائيل باستهداف «ممنهج» للمسجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب 40 يوماً، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبوالبصل إن «سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر». وأضاف أن «شرطة الاحتلال استدعت عدداً آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبد الهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وسلمته استدعاء للتحقيق».

وأوضح الوزير الأردني أن هذا «تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً»، مشيراً إلى أن «هذا مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية».

ورأى أن «اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال (هو) استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء». وأكد أبو البصل أن «اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة».

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش اعتقلت 9 فلسطينيين خلال الحملة.

على صعيد متصل، رفضت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين بحجة أن الإجراءات التي كانت متبعة حتى أمس لم تعد مقبولة. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن قرار بلدية الاحتلال يعني منعاً شبه تام لبناء المقدسيين في المدينة التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيتهم على الأرض والبيوت. وأضافت أنه صوت ضد المصادقة على الطلبات مندوبو «البيت اليهودي» والليكود وقائمة «مئوحديم».