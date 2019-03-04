السماح لـ800 معتمر من غزة بالسفر للمرة الأولى منذ 2014

غزة (الاتحاد) غادر 800 معتمر فلسطيني قطاع غزة أمس عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لأداء مناسك العمرة بعد منع استمر منذ العام 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في سيناء، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤول في المعبر «انطلق فجر أمس أول فوج من معتمري قطاع غزة». وكان المسؤول أشار إلى أن المنع استمر أربع سنوات، لكن مصادر أمنية في الجانب المصري من معبر رفح أوضحت أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها السماح بمرور المعتمرين منذ العمليات العسكرية في شمال سيناء عام 2014.

وأوضح المسؤول في المعبر أنه «جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول البالغ تعداده نحو 800 معتمر».

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