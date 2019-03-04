سفارة اليابان والجامعة اليابانية تنظمان المنتدى الثالث للعلوم

نظمت الجامعه المصرية اليابانية للعلوم والتكولوجيا ثالث منتدى علمى لطلاب الثانوية العامة لشعبتى (العلوم والرياضيات) بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة شارك فيه 250 طالب يمثلون أكثر من 15 مدرسة من مدارس الاسكندرية والقاهرة.



وتم اطلاع الطلاب على طرق التعلم والتكنولوجيا اليابانية المستخدمه بالجامعه ومساعده الطلاب على وضع الخطط المستقبلية لحياتهم المهنية، وقدم الدكتور ماساكى سوزوكى، نائب رئيس الجامعه المصرية اليايانية للعلاقات الدولية والاقليمية عرض تقديمى عن احدث التكنولوجيا المستخدمه بالتعليم بدولة اليابان وكذافرص الدراسة وطرق التعليم والتخصصات فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح كوتارو سوزوكى – نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي بوابة للمستقبل وأن اليابان تدعم مشروع الجامعة عن طريق امداد الجامعة بالمعدات والاجهزة البحثية المتقدمه وتوفير فرص التدريب لاعضاء هيئة التدريس، مهندسى

المعامل، والجهاز الادارى للجامعه وكذلك للطلاب من مرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس للتدريب بالجامعات اليابانية ونقل نظم التعليم والتعلم اليابانية إلى الجامعات المصرية وكذلك ايضاً نقل الثقافة اليابانية ونظم التعليم باستخدام المنهج الياباني الذى يُعلي من شأن قيم العمل الجماعي والانضباط والأخلاق التي تنعكس بدورها على التنمية الشاملة للفرد على المستوى الشخصي والعملي.

وصرح الدكتور سامح ندا – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعه تستقبل طلبات الالتحاق لمرحلة الدراسات العليا بكلية الهندسة بأقسام هندسة الاتصالات والالكترونيات، هندسة الحاسب الآلى، هندسة الروبتات والميكاترونيات، الهندسة الصناعية وادارة النظم، هندسة علوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية وهندسة الكيماويات والبتروكيماويات، بالأضافة إلى قبول

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طلبات الألتحاق بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بتخصصات علوم النانو، البيوتكنولوجى، الرياضيات الحسابية والتطبيقية و مواد الطاقة، كما تقدم الجامعه العديد من المنح الدراسية لمرحلة لدراسة الماجستير والدكتوراة للمعيدين والمدرسين المساعدين.



من جانبه أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعه المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بان نظام الألتحاق بالجامعه لمرحلة البكالوريوس يعتمد على الأختبارات التى تعقدها الجامعه وان الجامعه تستقبل طلبات الألتحاق لمرحلة البكالوريوس بكليتى الهندسة وادارة الأعمال الدولية بدءً من ابريل المقبل عن طريق التقديم عبر موقع الجامعة الالكترونى.

وقد نظمت الجامعة بمركزها بالقرية الذكيه بالجيزة دورة تدريبية عن الكايزن بحضور السفير اليابانى بالقاهرة والقاها الدكتور كوجى هاسيجاوا بالأضافة إلى دورة تدريبية عن ادارة سلاسل الأمداد والتوريد بحضور الأستاذ الدكتور إيجيما – من معهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان.

ويأتى ذلك فى حرص الجامعه على ربط الجامعة بالصناعة من خلال نقل التكنولوجيا وطرق الأدارة اليابانية الحديثة فى مختلف المجالات لمؤسسات الصناعة المصرية عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة ونقل ما يتم تطبيقه من أبحاث داخل الجامعة الى قطاع الصناعة.