كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: اتساع نطاق التظاهرات إلى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتسع نطاق التظاهرات إلى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومقترحاته.
ووصلت المظاهرات في الجزائر العاصمة ضد ترشح بوتفليقة، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".
كما شهدت ولاية سكيكدة خروج تظاهرات مماثلة رافضة لترشح بوتفليقة. وتواترت أنباء باتساع نطاق التظاهرات الى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج رفضا لترشح بوتفليقة ومقترحاته بإجراء انتخابات مبكرة في حال فوزه بالانتخابات.
وشكك الناطق باسم حزب العمال جلول جودي، في جدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الالتزام بالوعود التي أوردها في رسالته للجزائريين.