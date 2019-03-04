كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: اتساع نطاق التظاهرات إلى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتسع نطاق التظاهرات إلى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومقترحاته.

ووصلت المظاهرات في الجزائر العاصمة ضد ترشح بوتفليقة، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".