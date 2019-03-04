ميدفيديف: روسيا قلقة للغاية من احتمال التدخل العسكري في فنزويلا

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن روسيا قلقة للغاية من تصريحات الولايات المتحدة بشأن احتمال التدخل العسكري في فنزويلا.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي إلى أن الولايات المتحدة دائما ما تحاول التخلص من الحكومات الغير مرغوب بها من ناحيتهم وعلى دول أمريكا اللاتينية التفكير في هذا الأمر.

وأكد ميدفيديف أنه على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لا توجد مواجهة عالمية بينهما.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تختلق أعذارا مفتعلة من أجل التدخل في فنزويلا، مضيفا أن روسيا أن تعمل مع كل الدول من أجل تفادي التدخل العسكري المحتمل في فنزويلا.

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 يناير، حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبي انقلاب ضده.