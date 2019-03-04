مظاهرات في ولايتي بجاية وقالمة الجزائريتين رفضا لترشح بوتفليقة

خرجت متظاهرات في ولايتي بجاية وقالمة الجزائريتين رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومقترحاته بإجراء انتخابات مبكرة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وخرج متظاهرون من ولاية سكيكدة الجزائرية للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة.

وتشهد الجزائر موجة نادرة من الاحتجاجات تضمنت نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع مطالبين بتنحي بوتفليقة، 82 سنة، من منصبه، خاصة وأنه يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ سنوات.

ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني حالة من الضعف والانقسام، إلى المزيد من الاحتجاج ضد ترشح الرئيس الجزائري، الذي يقبع في السلطة منذ 1999، لفترة ولاية خامسة، لكن محللين يرون أن الموجة الاحتجاجية الحالية دون قائد وتفتقر إلى التنظيم في هذا البلد الذي يسيطر عليه المحاربون القدامى الذين خاضوا حرب الاستقلال ضد فرنسا في الفترة منذ 1954 وحتى 1962.