الشاحنات التركية تعبر إلى سوريا بعد انقطاع 8 سنوات

عبرت شاحنات تركية إلى شمال سوريا مجدداً عن طريق معبر "أونجو بينار" بمدينة كيليس، بعد انقطاع دام 8 سنوات.

وحظرت السلطات التركية مرور الشاحنات إلى سوريا لدواعٍ أمنية بسبب الأزمة السورية التي انطلقت في 2011.

وستستقبل بلدة أعزاز التابعة لمدينة حلب السورية فقط الشاحنات القادمة من تركيا وذلك عبر معبر "أونجو بينار" بمدينة كيليس التركية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" الأحد.

وقالت المصادر، إن بإمكان أصحاب الشركات نقل البضائع عبر شاحنات تحمل لوحات أرقام سورية عبر المعبر الجمركي كما كان يتم في الماضي، كما بإمكان الشركات نقل الشُحنات مباشرة إلى بلدة أعزاز الخاضعة لفصائل مسلحة منذ 2013.

يُذكر أن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد أعلن السماح باستيراد البطاطس التي تجاوز سعرها محلياً 6 ليرات للكيلو الواحد من سوريا.