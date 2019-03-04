الجيش اليمني يحبط هجمات لـ "أنصار الله" في تعز

تجددت، اليوم الأحد، المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن قوات اللواء 22 ميكا، تمكنت من صد هجوم عنيف لمقاتلي "أنصار الله" مسنودا بقصف مدفعي على مواقعه في منطقة العريش بجبهة عبدان شرق مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن مقاتلي اللواء أوقعوا قتلى وجرحى من المهاجمين.

في سياق متصل، شنت "أنصار الله" هجوما على مواقع في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال تعز، ونفذت آخر على مواقع عسكرية قرب جبل هان والمطار القديم غرب المدينة.

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ووفقا للمصدر، أحبط الجيش هجومي الجماعة وألحق خسائر في صفوفها.

ويخوض الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعوم بالتحالف، معارك منذ 2015 لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها "الحوثيون".

وأدى النزاع في اليمن، بحسب الأمم المتحدة، لمقتل وجرح الآلاف، فيما يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة.