كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 4 دواعش وضابط جنوب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى اليوم الأحد، مقتل أربعة من عناصر داعش وضابط عراقي وإصابة جندي في هجومين شنهما التنظيم على مواقع للجيش العراقي جنوب الموصل 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال الرائد علي الأعرجي إن "قوة من الجيش العراقي أحبطت اليوم هجوماً لعناصر داعش على مواقع للجيش في منطقة الجزيرة 100 كيلومتر جنوب غرب الموصل مما أسفر عن مقتل ثلاثة دواعش واعتقال خمسة آخرين".

وأضاف أن قوة أخرى أحبطت هجوماً في قضاء الحضر 90 كيلومتراً غرب الموصل مما أسفر عن قتل داعشي وضابط برتبة ملازم وإصابة جندي، فيما لاذ ثمانية من عناصر داعش بالفرار لجهة مجهولة داخل القضاء.