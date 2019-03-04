ابن كيران يدشن عودته للسياسة: الصورة النمطية لرئيس الحكومة السابق لا تناسبني وهاد العامين لي سكت راه بزاف

في خطاب جديد له، مساء اليوم الأحد، أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، عودته الرسمية للحديث في السياسة، بعد أزيد من سنة ونصف من الصمت.

وقال ابن كيران، في تسجيل بثه مساء اليوم الأحد، أنه كان دائما شخصية مستهدفة منذ الثمانينات، إلا أنه وخلال المرحلة الأخيرة، يقول لاحظ أنه لا يستهدف بالحملات فقط، وإنما بالكذب، ما أشعره بالخطر من هذا النوع من التأطير المجتمعي، مضيفا أنه “من الواجب علي أن أقف لهذا البهتان وأقول للمغاربة لم أكذب عليكم مرة واحدة”.

وعن عودته الرسمية للحديث والتعليق عن الأحداث السياسية، قال ابن كيران “أنا ماغنبدلش الطبيعة ديالي، والصورة النمطية لرئيس الحكومة السابق الذي يحيط نفسه بهالة الكلمات الرخامية لا تلائمني.. أنا عبد الإله ابن كيران لي كتعرفو وهاد عامين لي سكت راه بزاف”.

وعاد ابن كيران لتفاصيل مرحلة إعفائه، حيث قال إنه اعتبر تلك المرحلة فاتحة لمرحلة الختام، وفكر في تخصيص ما تبقى من حياته بدون حديث في السياسة “بعدما رفضتني سياسة المغرب رغم أن الانتخابات لأول مرة تعطي رئيس حكومة أصواتا أكبر من التي حصل عليها في المرة الأولى”.

وفيما شدد ابن كيران أنه قرر الصمت بعدما هدد أحد قيادات البيجيدي بالخروج من الحكومة إذا تكلم ابن كيران من جديد، شدد على أن الحكومة مرت من المراحل الصعبة الأولى “وأنا كمواطن حر في هذا الوطن وأتمتع بكامل الحقوق التي يخولها لي الدستور”.