حراس المحاكم يضربون للمطالبة بمستحقاتهم 

أعلن حراس الأمن الخاص، في بلاغ لهم، اليوم الأحد، احتجاجهم في مختلف محاكم جهة بني ملال خنيفرة، لمدة أسبوع، ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين.

وأكد حراس الأمن، في البلاغ نفسه، أنهم سيحملون الشارات أثناء العمل، مع تنظيم وقفة احتجاجية سيحدد زمانها، ومكانها لاحقا، وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأزيد من شهرين.

وأوضح الكاتب العام لنقابة الحراس في بني ملال، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”اليوم 24″، أن وضعية الحراس مأساوية جدا، لعدم توصلهم بمستحقاتهم المادية، وأنهم مستعدون لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية في سبيل حقهم.

وأضاف المتحدث ذاته أن مجموعة من عائلات الحراس قاب قوسين من التشرد، في ظل الوضعية القائمة، وهي غياب الرواتب، مطالبا بذلك مسؤولي وزارة العدل بالتدخل لحل المشكلة.