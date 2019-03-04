رئيس الرجاء السابق الصويري يقدم استقالته من لجنة بجامعة الكرة بعد كأس “الكاف”

قرر عبد الحميد الصويري، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والذي يشغل مهمة بلجنة العلاقات الخارجية بجامعة الكرة، تقديم استقالته من الجهاز المحلي للعبة، بعد إسدال الستار على مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واختار الصويري الانسحاب من المهمة التي تم تكليفه بها من طرف جامعة الكرة، باعتباره ممثلاً للنادي، لأسباب اعتبرها شخصية، في انتظار تقديمه لتوضيحات إضافية للقرار المفاجئ الذي أعلن عنه قبل قليل.

في المقابل، قرر جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، عقد اجتماع عاجل بعد صافرة مباراة الفريق ونهضة بركان بكأس “الكاف”، من أجل تدارس الوضعية التي يمر منها النادي، وأيضاًَ إتخاذ قرارات تهم التجاوزات التحكيمية التي احتج عليها النادي ضد الحكم الكاميروني والأخطاء التي لم تخدم مصالح المجموعة، في حين سيكون مستقبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أيضاَ موضوع نقاش، للخروج بقرارات حاسمة تهم الفترة المقبلة لـ “النسور الخضر”.

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تجدر الإشارة، إلى أن التحكيم أثار جدلاً كبير في المباراة القارية بين بركان والرجاء، لعدم الإعلان عن ركلة جزاء اعتبرها المحللون بأبرز الشبكات التلفزيونية واضحة، بعد نزع قميص بدر بانون في مربع العمليات، إضافة لرفض هدف لمحسن الياجور، في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان.