اليمن: اشتباكات عنيفة بين قوات هادي ومقاتلي أنصار الله في الحديدة

في السياسة 4 مارس,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: اندلعت اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، من جهة أخرى، في ضواحي مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني في القوات الموالية لهادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة اندلعت في أحياء شرقية وجنوبية بضواحي مدينة الحديدة. وأضاف أن المواجهات” جاءت بعد أن استمر مقاتلي أنصار الله بخرق الهدنة وقصف مواقع للقوات الحكومية المشتركة”. وبدأت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي، في ظل اتهامات متبادلة بخرقها من قبل القوات الحكومية وأنصار الله. وهذه الهدنة أتت كإحدى ثمار اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية، الذي رعته الأمم المتحدة في 13 ديسمبر الماضي، وقضى بحل الوضع في الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين. على صعيد اخر أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بمقتل 30 عنصرا من مسلحي جماعة انصار الله في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن. وقال بيان للجيش أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف العربي “استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة لانصار الله، أثناء تجمع عناصر من جماعة انصار الله حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعا، جراء انفجارها مع جميع الدوريات المجاورة”. وأضاف البيان، “أن غارات أخرى استهدفت دورية لمقاتلي أنصار الله في المديرية ذاتها، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها من العناصر”. وبحسب البيان، فقد نفذ طيران التحالف عملية إنزال جوي دعما لقبائل حجور (المساندة لقوات الجيش)، هي الخامسة خلال أيام، تضمنت ذخائر وأسلحة ومواد غذائية وطبية. ولم تصدر جماعة انصار الله أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن. ويشهد عدد من المناطق في مديرية كشر معارك عنيفة بين الطرفين منذ أوآخر يناير الماضي، حيث يحاول مقاتلو انصار الله استعادة السيطرة على منطقة حجور بعد أن سيطر عليها من قبل قوات الجيش التاعبة للرئيس هادي. وتفرض القوات التابعة لانصار الله حصارا خانقا على منطقة حجور، ما أدى إلى تردي الأوضاع الانسانية بداخلها، حسبما أكدت مصادر محلية في حجة.