منظمة تكشف: الجيش الصومالي يعاني ضياع جهوده وسط فساد حكومي

قالت منظمة مهتمة بقضايا القارة الأفريقية السمراء والمنطقة العربية عموماً الجيش الصومالي يعاني ضياع جهوده وسط فساد حكومي .

وأوضحت المنظمة في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه بما لها من دور في أفريقيا واستمرارا للاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، حيث قدمت ماعت في مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب.

جاء ذلك على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن الأوضاع الأمنية في الصومال، والتي تشهد تراجع واضح في قدرة الحكومة الصومالية على السيطرة الفعلية على الوضع الأمني، بما يهدد سيادتها.

ورغم الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحكومة الصومالية لمواجهة تلك التهديدات الأمنية، فلم يصل الصومال حتى الأن رغم مرور سنوات عديدة لجيش وطني موحد، وتضيع كل تلك الجهود هباءً، تحت مزاعم فساد بالجملة يتغلغل في الجهاز الحكومي بشكل عام والأمني بشكل خاص.

وقد تجلي التقصير الحكومي في مواجهة الجماعات الإرهابية في ارتكاب حركة الشباب أحداثا إرهابية تعد الأخطر علي مستوي العالم .

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كما أوضحت ماعت أن الفساد لا يقتصر علي الحكومة فقط بل ينتشر في الجيش الصومالي بشكل فَجّ. حيث أظهرت وثائق أرسلتها البعثة الأمريكية في الصومال أن الجيش الصومالي منغمس في الفساد وعاجز عن توفير الغذاء والسلاح والأجور لجنوده رغم تلقيه دعماً ليصل إلي مئات الملايين من الدولارات وقد دفع هذا الفساد الولايات المتحدة لوقف المساعدات التي يقدمها للحكومة الصومالية.

وتمت الإشارة إلى ان جهاز الشرطة أيضا لم يخلو من الفساد مما أدي إلي أن الشركات الصومالية لا تقدر علي حماية نفسها عن طريق الشرطة ولكنها تلجأ إلي الجماعات العنيفة أو أنها تقوم بتسليح نفسها ضد التهديدات.

وأخيرا فان تبدد الجهود والمساعدات المقدمة للصومال مادية كانت ام عسكرية أدى الي بقاء الجيش الوطني الصومالي عاجزًا عن الوقوف بمفرده عن مواجهة التهديدات الأمنية رغم هذه التمويلات ورغم مرور كل تلك السنوات من الدعم.

ولكي تتمكن الصومال من مواجه التهديدات الأمنية طالبت ماعت ببناء مؤسسات أمنيه قوية ومواجهة الفكر المتطرف لحركة الشباب والعمل علي الاستفادة الحكومية من المساعدات المتعددة المالية والعسكرية لإعادة تشكيل جيش مؤسسي قوي.