شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد منطقة العريش بالجبهة الشرقية في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)

تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من استعادة مناطق في شرق مدينة تعز عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من اللواء 22 ميكا استعادت منطقة العريش بالجبهة الشرقية بتعز بعد مواجهات مع المتمردين الحوثيين استمرت عدة ساعات.