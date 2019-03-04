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الجيش اليمني يستعيد منطقة العريش بالجبهة الشرقية في تعز

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)

تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من استعادة مناطق في شرق مدينة تعز عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من اللواء 22 ميكا استعادت منطقة العريش بالجبهة الشرقية بتعز بعد مواجهات مع المتمردين الحوثيين استمرت عدة ساعات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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