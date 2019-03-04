شكرا لقرائتكم العراق.. عشرات الإيزيديين في جحيم داعش بانتظار منقذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد جريمة نحر نحو 50 سبية من المكون الإيزيدي على يد تنظيم داعش، كشف مصدر عن تواجد المئات من المختطفين الايزيديين لدى التنظيم.

وحول هذا الموضوع، أوضح الناشط الإيزيدي علي حسين الخانصوري للعربية.نت، أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة فإن هناك نحو 300 مختطف ايزيدي ما بين نساء وأطفال وشباب يعيشون في جحيم داعش.

وانتقد الخانصوري الحكومة العراقية لعدم تحريكها ساكناً من أجل تحرير المختطفين مبيناً أنها تعلن عبر الإعلام بأنها ماضية للإفراج عنهم، لكنها لم تفعل ذلك.

وفي إشارة إلى إمكانية تنفيذ خطط للإفراج عن المعتقلين لدى داعش مقابل مواد إغاثة أو الإفراج عن كبار قادته، بيّن الخانصوري أن بغداد لم تبدي أي مرونة لإنقاذ أرواح الإيزيديين إلى اللحظة.

وتابع أن العوائل الإيزيدية لدى داعش كان تعدادهم قد بلغ نحو 1000 شخص، لكن قتل أغلبهم في القصف والحرب، والأحياء منهم يمرون بظروف سيئة جداً وبحاجة إلى تدخل دولي عاجل.

وأوضح الخانصوري أن عوائل داعش يمكنها الخروج بسهولة ضمن الممرات الآمنة بعد تسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما لم يتم السماح للإيزيديين بالخروج من سجون تحت الأرض في سوريا.

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وفي إشارة إلى إعلان تحرير عدد من المختطفين الإيزيديين خلال الأسبوع الماضي، افاد أن هؤلاء خرجوا بعد تسديد المال لقادة داعش.

كما دعا الخانصوري المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق للتحرك والضغط على الحكومة، لتحرير مئات الأبرياء، مشدداً على أنه إلى الآن لم يلمس الإيزيديون أي تحرك تجاه قضيتهم.

ويشار إلى أن الخانصوري كان كشف في وقت سابق عن محادثات مع أحد عناصر داعش الذي كشف عن ما يجري في سجون الإيزيديين لدى داعش، وكذلك عن وجود أوامر من زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، بقتل الإيزيديين، انتقاماً من قصف التحالف الدولي لمواقع داعش.

وبحسب المحادثات، فإن المقاتل الداعشي كشف عن مصرع 34 إمرأة و فتاة ايزيدية في منطقة الباغوز في ريف دير الزور السورية التي تم فيها العثور على 50 رأس مقطوع لنساء ايزيديات.

ويذكر أنه بحسب احصائية مديرية شؤون الايزيدية في أوقاف إقليم كردستان، فإن عدد النازحين من الايزيديين جراء اجتياح داعش بلغ نحو 360,000 نازح، مضيفاً بأن عدد القتلى في الأيام الأولى من دخول داعش عام 2014 كان نحو 1293 ايزيدياً.

أما عن عدد الأيتام من المكون الأيزيدي فقد بلغوا نحو 2485 يتيم.

ووفقاً لنفس الإحصائية أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن 71 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.