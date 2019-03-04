شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اللاوندى: الجماعة الإرهابية تستغل الأحداث لنشر الشائعات واستهداف الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان لا تترك وسيلة أو حدث من أجل الوصول للشباب، للنيل من عزيمتهم وإصابتهم باليأس والاحباط من خلال أكاذيب وشائعات يروجون لها وأفكار مسمومة إلا ونجدهم متواجدين بأفكارهم المسمومة.

وأضاف اللاوندى لـ"الخليج 365"، أن هذه الجماعة تستغل المنابر الإعلامية التابعة لها سواء فى تركيا أو قطر، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت ساحة كبيرة تستغلها هذه الجماعة فى نشر أفكارهم من خلال شائعات مرتبطة ببعض الأحداث الراهنة، وهناك آلاف الشائعات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية وتبين للجميع كذبهم.

وأشار الخبير فى الشؤون الدولية بمركز الأهرام، أن الدولة تقوم بالرد على هذه الشائعات وتفنيدها لقطع الطريق على هذه الجماعة التى تريد أن تنال من الوطن ومؤسساته، مشددا على ضرورة أن يتم توعية الشباب بأن الإخوان لا هدف لهم سوى تنفيذ مخططات تهدف للنيل من الدولة ومؤسساتها ويستهدفون شريحة الشباب لأهم يدركون أهميتهم فى بناء الأوطان ولهذا على الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة قطع الطريق على هذه الجماعة فى نشر أفكارهم المسمومة من خلال اختلاق أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.