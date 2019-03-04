قطع طريق نهر إبراهيم يحشوش بسبب تساقط الصخور

افادت معلومات صحافية أن الطقس العاصف تسبب بانهيار صخور وأتربة على طريق نهر إبراهيم- يحشوش، وأن البلدية أعلنت قطع الطريق إلى حين معالجة وزارة الأشغال العامة للأمر.

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