أفرام: كنت أتمنى ألا يفتح حزب الله ملف مكافحة الفساد بهذه الطريقة

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمت أفرام "أننا لم نبدأ بالعمل بعد بمكافحة الفساد"، مشيراً الى أن "العهد تعرقل في البداية لكنه أنجز شيئا أساسيا مهما وهو قانون الإنتخاب، فأنا أعتبر أن الشيء التأسيسي هو قانون الإنتخاب الذي أحضر دم جديد الى مجلس النواب، كما وتعيين القاضي جورج عطية في التفتيش المركزي أمر مهم".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام أن "طريقة دخولنا الى معالجة ملف الفساد هي خاطئة، بل المفروض على كل فريق أن يحاسب وزراءه ويحاسب نفسه".

وأشار الى "أنني أحب أن يفتح ملف مكافحة الفساد ولكن ليس من حزب الله وليس بهذه الطريقة"، لافتاً الى "أننا ننتظر كنواب الدراسة التي ستصل من وزارة المالية لنعرف ما يوجد بها".

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وشدد أفرام على "اننا لا نريد ان يدخل موضوع محاسبة الفساد بالصراع السياسي".

وأكد أن "أهم ما في الأمر أن نقول ان كل دولار نحمله على أولادنا بدون مبرر هو فساد"، معتبراً أن "تضييع الوقت كانت تكلفته أكبر من الفساد"، مشيراً الى "اننا يجب ان ندخل على الملف بطريقة دستورية وقانونية".

ورأى أن "هذه الحكومة تمثل الزواج العقلي"، مؤكداً أن "المطلوب منا ان نحقق نتائج".