لجنة قضائية نيابية ستطلب وثائق من الابن البكر لترامب ضمن تحقيق يطاول الرئيس

أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي ، أن المجلس سيطلب من الابن البكر لدونالد ترامب وأحد شركائه وثائق في إطار التحقيق في اتّهامات ضد الرئيس الأميركي بعرقلة سير العدالة ومخالفات أخرى.

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