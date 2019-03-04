أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي ، أن المجلس سيطلب من الابن البكر لدونالد ترامب وأحد شركائه وثائق في إطار التحقيق في اتّهامات ضد الرئيس الأميركي بعرقلة سير العدالة ومخالفات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة قضائية نيابية ستطلب وثائق من الابن البكر لترامب ضمن تحقيق يطاول الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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