ميدفيديف: روسيا قلقة من التصريحات الاميركية بالتدخل العسكري في فنزويلا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن روسيا قلقة للغاية من تصريحات سلطات الولايات المتحدة بشأن احتمال التدخل العسكري في فنزويلا. مشيرا الى أن ضجيج المعلومات حول فنزويلا يساعد على تقويض القانون الدولي وسيادة القانون. وأكّد مدفيديف أنّ روسيا تدعم الجهود الرامية لإجراء حوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.

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