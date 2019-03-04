إسرائيل تقصف مواقع لحماس ردا على إطلاق بالونات تحمل متفجرات

أفاد مصدر أمني في حركة حماس، أن الطيران الإسرائيلي قصف موقعين تابعين للحركة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، تابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق بالونات تحمل "متفجرات" باتجاه إسرائيل.

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