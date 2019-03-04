اخبار العالم

مقتل شاب لبناني ذبحا في مدينة مانشستر ببريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت معلومات صحافية أن اللبناني المغترب ابن الـ18 عاما يوسف غالب مكي وهو من بلدة كوثرية السياد الجنوبية قتل ذبحاً يوم أمس في مدينة مانشستر البريطانية على يد عصابة بهدف السرقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب لبناني ذبحا في مدينة مانشستر ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا