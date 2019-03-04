مقتل شاب لبناني ذبحا في مدينة مانشستر ببريطانيا

أفادت معلومات صحافية أن اللبناني المغترب ابن الـ18 عاما يوسف غالب مكي وهو من بلدة كوثرية السياد الجنوبية قتل ذبحاً يوم أمس في مدينة مانشستر البريطانية على يد عصابة بهدف السرقة.

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