الجزائر: مظاهرات ودعوات لعصيان مدني بعد رسالة بوتفليقة وإعلان ترشحه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهدت مدينتي بجاية وقالمة في الجزائر، الأحد، مظاهرات رافضة لإعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بالانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها في شهر أبريل، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

كانت حملة الرئيس الجزائري قدمت أرواق ترشحه أمام الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات الجزائرية، وتنتهي مدة تقديم طلبات الترشح بنهاية اليوم.

وأعلن بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في سويسرا، في رسالة له إلى الجزائريين أنه حال نجاحه بالانتخابات سوف يجري انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام ولن يترشح للانتخابات مرة أخرى.

وخرجت مظاهرات بجاية وقالمة، بعد الإعلان عن ترشح بوتفليقة ونشر نص رسالته. كما خرجت مظاهرات في مدينة سكيكدة أيضًا.

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ودعا مواطنون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي لعصيان مدني بداية من غدًا الإثنين، رفضًا لترشح بوتفليقة (82 عامًا).

يأتي ذلك في ظل المظاهرات المستمرة على مدار الأسابيع الماضية رفضًا لترشح الرئيس الحالي، وآخرها مظاهرات آلاف الطلاب اليوم الأحد.

ونظم الطلاب المظاهرات بالعديد من جامعات الجزائر رفعوا فيها شعارات تجمع على رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

وتشهد الشوارع الجزائرية تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا لأي ردة فعل بعد إعلان حملة بوتفليقة إيداع ملف ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ عام 1999.