إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 10 على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة".

وتلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وسقوط 9 مصابين، نقلوا جميعًا إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج.