بينهم سوريون وعراقيون.. احتجاز 88 مهاجرا غير شرعي في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - انقرة - (د ب أ)
قالت مصادر أمنية اليوم الاحد، إنه تم احتجاز 88 مهاجرا غير قانوني على الاقل قبالة السواحل التركية في بحر أيجة .
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام، أن مجموعة من 22 أفغانيا و 17 عراقيا وخمسة سوريين كانوا في قارب مطاطي احتجزتهم قوات الدرك قبالة سيسمي في مدينةأزمير،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
في عملية منفصلة في مقاطعة إيان أيجين ، تم احتجاز مجموعة من 44 مهاجرا في قارب مطاطي قبالة دلتا ميندرز من جانب قوات خفر السواحل التركية.
وتم اعتقال ستة اشخاص للاشتباه في تهريب البشر.
وتعد تركيا الطريق الرئيسي للاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ، وخاصة منذ عام 2011 ، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية.
تم احتجاز حوالي 265الف مهاجر غير شرعي في تركيا عام 2018 ، وفقاً لوزارة الداخلية.
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