عون إلى موسكو أواخر مارس.. و تراشق درزي ـ درزي ساحته «تويتر»

تيار المستقبل خلال مباشرته بازالة الحواجز الاسمنتية امام مقراته في منطقة القنطاري ببيروت انسجاما مع قرار وزيرة الداخلية ريا الحسن (محمود الطويل)

الرئيس ميشال عون الى موسكو اواخر الشهر الجاري لبحث المبادرة الروسية حيال اعادة النازحين السوريين التي اطلت ثم انكفأت لغياب الامكانيات التمويلية.

وثمة من يعوّل في بيروت على مسائل اخرى ستكون ضمن جدول لقاء الرئيس عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طليعتها دور لبنان الاقليمي ودور الاقليم في لبنان، انطلاقا من الوجود الروسي الفاعل في سورية وفي ظل تفاهم الرئاستين اللبنانيتين الاولى والثالثة وبمتابعة من الرئاسة الثانية على إبعاد لبنان عن التشابكات المحورية، وبالتالي الانعتاق من دور صندوق البريد للمراسلات الاقليمية المتشنجة.

فالاستباحة التي يشهدها لبنان لكل من له ظلف وناب، تأكل من صحن الولاية الرئاسية ولو بالمونة، وترهق الحكومة، بما يتبدى من اوجه الفساد السياسي والاداري ونتائجه على مالية الدولة، وآخر ما برز في هذا الخصوص المواجهة بين حزب الله وأحد رموز 14 آذار الرئيس السابق فؤاد السنيورة، ثم اخيرا بين الزعامات السياسية والدينية لطائفة الموحدين الدروز.

وقد جاء نفض الغبار عن «المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» العاطل عن العمل منذ 15 عاما بدعوة مجلس النواب الى عقد اجتماع هذا الاسبوع لانتخاب اعضائه من نواب وقضاة، ليوحي بأن المواجهة مستمرة بين الحزب والسنيورة، وبالتالي بين الحزب وتيار المستقبل.

واستشهد النائب سامي فتفت عضو كتلة المستقبل بالوزيرة ريا الحسن التي قررت ازالة المكعبات الاسمنتية من امام المراكز الرسمية وبيوت السياسيين بدءا من وزارة الداخلية، اي انها بدأت بنفسها، وبالتالي فإنه كان على حزب الله ان يبدأ مكافحة الفساد بنفسه، وبحلفائه اولا، لنثق بأنه يريد مكافحة الفساد وليس اضعاف خصمه سياسيا.

وقيل له ان نائب حزب الله حسن فضل الله لم يسم احدا، بل توجه للعموم، فأجاب قناة «الجديد» قائلا: الرئيس السنيورة قال في مؤتمره الصحافي ان فضل الله ذكر بالاسم في معرض الرد على الاسئلة والاجوبة.

لكن النائب فضل الله قال ان السنيورة سمى نفسه ووضعها في قفص الاتهام وسط عراضة اعلامية.

في المقابل، دعا الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري من طرابلس حزب الله لأن يبدأ بفساده بدلا من الافتراء على الآخرين، وقال ان الرئيس سعد الحريري ماض في اصلاحات «سيدر» لأنها الفرصة الاخيرة لمسيرة النهوض الثانية، ودعا الى الالتفاف حوله والثقة به لاكمال المسيرة.

وكان الموفد الفرنسي بيار دوكان حث على اعتماد برمجة مطلوبة تمهيدا لتحديد اولويات المشاريع الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء والماء والنفايات.

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وسيحضّر مجلس النواب الارضية لمشاريع «سيدر» من خلال جلسة تعقد على يومين، ويفترض ان تعوض تشريعيا بما فات، خصوصا ان «سيدر» فرصة محكومة بمهلة زمنية تستدعي ترتيب البيت الداخلي، فيما المواجهات السياسية آخذة بالاتساع، فمن ارهاصات «مكافحة الفساد» الى العبث الظاهر في بنيان طائفة الموحدين الدروز على العلاقة المتباينة بين دروز لبنان وسورية.

وتبدو اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي واثقة من ان التباعد بين وليد جنبلاط ودمشق منذ 2005 وراء عزف الاخيرة على وتر الاختلافات الدرزية في لبنان عبر قرار سوري جديد وصف بأنه استثنائي، وهو يلزم كل رجل دين درزي لبناني يريد دخول الاراضي السورية بالحصول على بطاقة تعريف خاصة من الشيخ ناصر الدين الغريب، القريب من النائب طلال ارسلان ومن الوزير السابق وئام وهاب، بما يبدو كرد على رفض جنبلاط او نجله تيمور زيارة سورية.

وسارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى التغريد على تويتر قائلا: ان للشيخ ناصر الدين الغريب مكانته واحترامه، لذا انصح بالابتعاد عن اي دور لا يليق بمقامه، وقال له: دع الغير يقوم بأدوار السيئ الذكر رستم غزالي

(آخر رئيس للامن السوري في لبنان).

ولم يتأخر النائب طلال ارسلان في الرد، حيث غرد داعيا جنبلاط الى تجنب ذكر الشيخ الغريب، ومتناولا الشيوخ الآخرين، في حين ذكره وهاب بأنه ذهب واياه يوما الى زيارة رستم غزالي! هنا عاود جنبلاط التغريد قائلا: لم أكن اعلم ان رستم غزالي وجامع جامع تقمصا ساحلا وجبلا بهذه السرعة.

وادرك وهاب المعنى، فرد بقوله: اننا نؤمن بالتقمص يا وليد بك حتما، لكن رستم وجامع لا يتقمصان بطلال ارسلان ووئام وهاب بل بمشركين من امثالكم.

وبعد تدخل العقلاء، اعلن جنبلاط قوله: موضوع الذهاب الى سورية لا يعنيني، واكد احترامه للشيخ الغريب، وطلب من مناصريه عدم اعطاء هذا الموضوع اي اهمية.

يذكر ان لدى طائفة الموحدين الدروز شيخين للعقل، الشيخ نعيم حسن المنتخب من نواب الطائفة والمعتمد رسميا من قبل الدولة والشيخ ناصر الغريب الذي عين من جانب طلال ارسلان والشخصيات الدرزية الحليفة لسورية من قبيل رد الفعل.

ويبدو، وفق معلومات لـ «الأنباء»، ان لقرب احالة الشيخ نعيم حسن إلى التقاعد والمنافسة حول البديل علاقة بما يجري، على ضوء رغبة الفريق الجنبلاطي بالعودة الى توحيد مشيخة العقل وابعادها عن الاستغلال السياسي.