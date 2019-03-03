فرن لحرق جثة خاشقجي ودماء في جدران غرفة القنصل.. تفاصيل جديدة في تحقيق لـ”الجزيرة” عن مقتل خاشقجي – فيديو

كشفت قناة الجزيرة، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة، تنشر لأول مرة، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، مطلع شهر أكتوبر الماضي.

الجريمة التي لا زالت أجراء كبيرة منها غامضة، آماط تحقيق “الجزيرة” اليوم الأحد، اللثام عن الكثير منها، كاشفا لأول مرة، نتائج فريق البحث الجنائي التركي الذي دخل إلى مكتب القنصل السعودي في اسطنبول، أسبوعين بعد الجريمة.

وكشفت التقرير، أن القنصلية السعودية طلت جدران غرفة القنصل، لإخفاء أدلة، غير أن فريق التحقيق التركي وبعد تسع ساعات من العمل، اكتشف آثار دماء خاشقجي، ورفع بصمات ما عرف بـ”فريق الاغتيال” السعودي، بعد إزالة الطلاء.

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ومن بين أقوى الحقائق التي حملها تحقيق الصحافي تامر المسحال، بناء فرن خاص في بيت القنصل السعودي بطلب منه، بمواصفات فصلها عامل البناء بصوته في تصريح مسجل، وتأكيده أن الفرن الذي تتجاوز حرارته ألف درجة، استعمل لحرق أجزاء من خاشقجي.