كأس”الكاف”..التعادل يحسم القمة المغربية-القارية بين الرجاء وبركان

اكتفى فريق الرجاء الرياضي بالتعادل السلبي أمام نهضة بركان، في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس “الكاف”، والتي استضافها الملعب البلدي، مساء اليوم الأحد.

وسجلت المباراة ندية كبيرة بين الرجاء ومضيفه البركاني، إلا أن الأهداف غابت عن شوطي القمة المغربية-القارية، التي أقيمت وسط حضور جماهيري وازن.

وعرف المباراة جدلاً تحكيمياً بعد نزع اللاعب محمد عزيز، لقميص العميد بدر بانون في مربع العمليات، إلا أن حكم اللقاء اكتفى بإنذار شفوي فقط للاعب البركاني، إضافة لرفض هدف رجاوي في الدقائق الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بفوز نهضة بركان قبل أسبوع، بحصة أربعة أهداف مقابل إثنين، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

يشار، إلى نتيجة التعادل خدمت مصالح أصحاب الأرض، الذين رفعوا رصيدهم إلى 8 نقاط، في حين رفع النسور الخضر رصديهم من النقاط إلى 3 مناصفة مع حسنية أكادير، في حين أن فريق أوتو هو الكونغولي يتمركزون بالمركز الثاني بـ 5 نقاط