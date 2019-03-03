مدرب الجيش يتحدث عن تأثير غياب الجماهير بعد هزيمة برشيد

أكد كارلوس ألوس، مدرب فريق الجيش الملكي، أن غياب الجماهير أثر على أداء المجموعة في مباراتها، اليوم الأحد، أمام يوسفية برشيد، برسم الأسبوع 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وأوضح ألوس، على هامش اللقاء الصحفي الذي تلى مباراة العساكر ويوسفية برشيد: ” لقد كانت بمثابة مباراة ودية أو إعدادية، الجهور يعطي رونقاً للمواجهات الكروية، وأنصار الجيش الملكي كان لهم دور كبير في مساندتنا لتحقيق نتائج إيجابية بالجولات الأخيرة”.

واعتبر المدرب الإسباني نفسه المسؤول الأول على نتيجة الهزيمة بأربعة أهداف لثلاثة أمام فريق اليوسفية، معلقاً : ” أتحمل مسؤولية الهزيمة، لكن الشيء الذي لم أتقبله هو طريقة سقوطنا، اللاعبون كانوا يستحقون الأفضل، علينا التحلي بالتركيز في قادم المواعيد الكروية، للعودة للسكة الصحيحة”.

يشار، إلى أن فريق الجيش الملكي تراجع للرتبة الخامسة برصيد 27 نقطة، في حين رفع برشيد رصيده من النقاط إلى 29 نقطة، بالمركز الثالث بسبورة ترتيب الدوري المحلي الممتاز.