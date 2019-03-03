“الجزيرة” تكشف صورا غير مسبوقة حول مصير جثة خاشقجي وتحاور خطيبته لأول مرة

كشفت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء اليوم الأحد، أول صور ولقطات حصرية حصلت عليها من داخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي الذي تركزت فيه التحقيقات التركية حول مصير جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكشفت القناة اليوم الأحد، أول صور لسيارة دبلوماسية سعودية، اقتربت من طائرة أقلت الفريق المشتبه في ضلوعه في القضية، في مطار اسطمبول، دون أن يتمكن الأمن التركي من تفتيشها.

ويأتي كشف “الجزيرة” للصور الجديدة، ضمن برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الصحافي الاستقصائي، تامر المسحال.

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وتضمنت الحلقة التحقيقية التي تحمل عنوان “أين الجثة” مشاهد ووثائق تعرض للمرة الأولى فضلا عن شهادات حصرية تكشف خفايا جديدة في القضية، خرج فيها أعضاء من فريق البحث التركي، بتفاصيل جديدة، عن ضلوع المسؤولين السعوديين، في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

كما تضمنت الحلقة أيضا مقابلة خاصة مع خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز التي كشفت تفاصيل جديدة عن مجريات الأحداث قبل دخول خاشقجي مقر القنصلية في الثاني من أكتوبر الماضي.