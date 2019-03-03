كأس الكنفدرالية..التعادل يحسم الجولة الأولى لقمة الرجاء ونهضة بركان

انتهى الشوط الأول بين فريق الرجاء الرياضي ونهضة بركان، قبل قليل، على إيقاع التعاد السلبي، في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي يستقبلها الملعب البلدي.

وسجلت المباراة ندية كبيرة بين الرجاء ومضيفه البركاني، إلا أن الأهداف غابت عن الـ 45 دقيقة الأولى من القمة المغربية-القارية بين الطرفين.

وعرف الشوط الأول في دقائقه الأخيرة جدلاً تحكيمياً بعد نزع اللاعب محمد عزيز، لقميص العميد بدر بانون في مربع العمليات، إلا أن حكم اللقاء اكتفى بإنذار شفوي فقط للاعب البركاني.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بفوز نهضة بركان قبل أسبوع، بحصة أربعة أهداف مقابل إثنين، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.