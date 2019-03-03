ترشيحا: إصابةٌ متوسّطة لرجل بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، مساء يوم الأحد، رجل يبلغ 60 عامًا من العمر، من ترشيحا، بجراح متوسّطة، إثر تعرضه لإطلاق نار على شارع ’854’ قرب المنطقة الصناعية ’تيفن’.
وقدّمت الطواقم الطبيّة الإسعافات الأولية للمُصاب الذي أُصيب في المنطقة السفلى من جسده، وتم نقله إلى متشفى نهاريا لاستكمال العلاج.
ولاذ المشتبه بهم بالفرار من المكان مستقلين سيارة. وعُلِم أن الخلفية ما تزال غير واضحة.
وشرعت الشرطة التحقيق في الحادث، والبحث عن السيارة التي استقلّها مُطلقو النّار، ونشرت حواجز على الطرقات وبدأت بعمليات مسح وتفتيش لرصد الجناة، وبدأ محققون بجمع أدلة من مسرح الجريمة.
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