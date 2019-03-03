ليفربول يتعثر ويفرط بالصدارة بتعادله أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعثر فريق ليفربول بتعادله في مباراة الديربي أمام إيفرتون بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 70 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد إيفرتون 37 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

جاءت أول فرصة حقيقية في المباراة بالدقيقة العاشرة لصالح صاحب الأرض، عندما انطلق دومينيك كالفرت-لوين بالكرة قبل أن يمرر إلى الأيسلندي جيلفي سيجوردسون، الذي حاول إيجاد الجناح الإنجليزي ثيو والكوت بكرة عرضية منخفضة.

لكن مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك أبعد الكرة إلى ركنية، ورد ليفربول في الدقيقة 14 بمحاولة من النجم المصري محمد صلاح علت المرمى.

وكاد مدافع إيفرتون مايكل كين يتسبب بإرباك الحارس جوردان بيكفورد بكرة رأسية غير مركزة لكن الأخير تدارك الموقف في الدقيقة 20 قبل أن يصل إليها لاعب ليفربول ساديو ماني، وأنقذ بيكفورد أخطر فرصة للفريق الضيف في الشوط الأول، عندما انفرد صلاح بالحارس الذي تصدى باقتدار لمحاولته بالدقيقة 28.

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ومرت الدقائق التالية مع سيطرة من إيفرتون دون أن يتمكن من تسديد كرة واحدة طوال الشوط.

وأخيرا تمكن إيفرتون من تهديد مرمى خصمه عبر رأسية من كالفرت - لوين، تألق حارس ليفربول أليسون بيكر في إبعادها بالدقيقة 52، وبعدها بأربع دقائق لم تشكل تسديدة أوريجي أي خطورة حقيقية على مرمى ليفربول.

وقام هندرسون بمجهود فردي لافت ليمرر الكرة إلى صلاح الذي بدا في وضع مناسب للتسجيل لكن لمسته الاولى أفسدت عليه الأمر أمام كين وبيكفورد في الدقيقة 57.

وأجرى إيفرتون تبديله الاول بإشراك ريتشارليسون مكان والكوت، ورد عليه ليفربول بسحب أوريجي وإشراك فيرمينو، ووصلت كرة عرضية طويلة على رأس ماني الذي قابلها برأسه أمام المرمى، لكنها لم تلق متابعا في الدقيقة 65، وبعدها بدقيقتين التقط أليسون رأسية ضعيفة من ريتشارليسون.

وسدد ميلنر من خارج منطقة الجزاء لكن محاولته ارتدت من الدفاع إلى ركنية لم تثمر، وتدخل ظهير إيفرتون لوكاس ديني لمنح فان دايك من التسجيل بالدقيقة 69.

وأمسك بيكفورد بالكرة قبل أن تصل إلى صلاح إثر تمريرة من ميلنر، ليدخل بعدها المهاجم التركي جينك توسون مكان كالفرت-لوين، ثم شارك البرتغالي أندريه جوميز مكان مورجان شنايدرلين في تشكيلة إيفرتون.

وضغط إيفرتون في الدقائق الأخيرة، واحتسبت له ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها غوميز أمام المرمى ولم تلق متابعا، ودخل آدم لالانا مكان ماني في تشكيلة ليفربول دون أن يحدث جديدا، ليقتنع الفريقان بنقطة لكل منهما.