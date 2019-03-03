شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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