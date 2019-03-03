شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «بوتفليقة» يقدم أوراق ترشحه للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

تسلم مقر المجلس الدستوري الجزائري، مساء اليوم، ملف ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد الغني زعلان هو من قام بإيداع ملف ترشح الرئيس بوتفليقة.

وتنتهي منتصف ليل الأحد مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية.