شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «بوتفليقة» يقدم أوراق ترشحه للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد الغني زعلان هو من قام بإيداع ملف ترشح الرئيس بوتفليقة.
وتنتهي منتصف ليل الأحد مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية.
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