قرقاش: الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، موضحاً أن تقلص دورها إلى الملف اليتيم، منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه. وأضاف معاليه أن أزمة قطر ليست باختيار مواطنيها بل لنرجسية لا منطق لها، ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها.

وقال معاليه، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب، وتقلص الدور إلى الملف اليتيم، منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه».

وأضاف معاليه «ونأسف لهذا لحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها، ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي ما زال أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم».

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