أصاب الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بجروح واستهدف بطائرة عسكرية، اليوم الأحد، موقع رصد تابعة لحماس في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.
وقالت المصادر إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات ليلية مع الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لقطاع غزة.
وفي وقت لاحقن ذكرت المصادر أن طائرة إسرائيلية استهدفت موقع رصد على الأطراف الشرقية شمال قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية من دون وقوع إصابات.
ويتظاهر شبان فلسطينيون عند ساعات المساء بشكل شبه يومي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة التي قتل فيها أكثر من 260 فلسطينيا منذ انطلاقها 30 مارس 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.