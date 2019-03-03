إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

أصاب الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بجروح واستهدف بطائرة عسكرية، اليوم الأحد، موقع رصد تابعة لحماس في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات ليلية مع الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لقطاع غزة.

وفي وقت لاحقن ذكرت المصادر أن طائرة إسرائيلية استهدفت موقع رصد على الأطراف الشرقية شمال قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية من دون وقوع إصابات.

ويتظاهر شبان فلسطينيون عند ساعات المساء بشكل شبه يومي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة التي قتل فيها أكثر من 260 فلسطينيا منذ انطلاقها 30 مارس 2018.